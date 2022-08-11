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"Bafra - Gazimağusa arası gemi seferleri için çalışmalar sürüyor"

“Cümbez Kültür Sanat Buluşması” etkinliği, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi

11 Ağustos 2022 Perşembe 18:41
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"Bafra - Gazimağusa arası gemi seferleri için çalışmalar sürüyor"


Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde organize edilen “Cümbez Kültür Sanat Buluşması” etkinliği, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda yapılan etkinliğin açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, pandemi nedeniyle uzun süredir gerçekleştirilemeyen kültür, sanat ve tiyatro gibi sanatsal etkinlikleri halkla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ataoğlu, Gazimağusa dendiği zaman ilk olarak Hendek Panayırı’nı yapma düşüncesinde olduklarını, ancak bir takım olumsuzluklar nedeniyle yapılamadığını belirterek, “Cümbez Kültür Sanat Buluşması”nın da kentin tarihi dokusuyla bütünleşerek, çok güzel bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Bafra’dan Gazimağusa’ya gemi seferi...

Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak alternatif turizm modelleri geliştirerek, bölgelerin kalkınması ve tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Bafra Turizm bölgesinde tüm turistlerin yararlanabileceği gemi taşımacılığı projesini hayata geçirme çalışmaları olduğunu söyledi.

Bu sayede Bafra-Gazimağusa arasında gemi seferlerinin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Ataoğlu, çeşitli sportif ve kültürel faaliyetleri de hayata geçirerek, alternatif turizm modellerinin yaratılacağını kaydetti.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmasında, Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, ülkenin kültür sanat anlamında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, gençlere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için büyük uğraşlar içinde olduklarını belirtti.

Zaimağaoğlu, kültürü yaymak adına altı ilçede de yoğun çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlikte yer alan stantları ve resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti, etkinliğe katılan halkla bir araya gelerek sohbet etti.

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaBafraGemi Seferleri
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