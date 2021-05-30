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Bafra halk plajı,engelli bireyler için plaja özel şezlong yerleştirdi

30 Mayıs 2021 Pazar 12:22
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Bafra halk plajı,engelli bireyler için plaja özel şezlong yerleştirdi

 Bafra Halk Plajı, bu sezondan itibaren engelli bireylerin de kullanımı için alınan iki özel şezlongla engelli dostu plaj olarak hizmete açıldı.

Mehmetçik Belediyesi sınırları içinde bulunan ve belediye tarafından çalıştırılan plajda, 450 şezlong bulunuyor.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, plaja gelmek isteyen engelli bireyler için iki özel şezlong alarak gerekli düzenlemeyi yaptıklarını söyledi. Sarıçizmeli, Bafra Halk Plajı’nın adadaki engelli şezlongu bulunan ilk plaj olduğunu ve engelli bireylerin plajdan ücretsiz yararlanabileceğini ifade etti.

Plajda bu yıl restoranın hizmete konulmadığını ancak büfeden fast-food yiyecekler ve her tür içeceğin alınabileceğini kaydeden Sarıçizmeli, plajın haftanın her günü 09.00’dan itibaren açık olduğunu söyledi.

Giriş ücreti olmayan plajda şezlong için 6 TL ücret alındığını kaydeden Sarıçizmeli, adanın en güzel plajlarından biri olan Bafra’da deniz suyu analizlerini düzenli yaptırdıklarını ve suyun temiz olduğunu da vurguladı.

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Bafra Halk PlajıCemil Sarıçizmeli
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