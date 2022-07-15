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Bafra Taksiciler Birliği İsyan Ediyor!

15 Temmuz 2022 Cuma 11:21
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Bafra Taksiciler Birliği İsyan Ediyor!
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Memleketin en zor işlerinden biri de, bana göre taksicilik yapmaktır. Gece gündüz demeden, her türlü insan ile karşı karşıya kalarak ekmek parasının peşine düşen mal sahibi ve/veya şoför olanlar, içinde bulundukları duruma isyan ediyor.
Bölgede çalışan taksicilere, nedir en büyük sorun? diye sorduğumuzda, herkes büyük otellere tanınan imtiyazdan şikayetçi.
Normal şartlarda, üç özel araç çalıştırma izni olan büyük otellerin, bu sayıyı izinsiz olarak 7-10 arasına çıkardığını iddia ediyorlar.
Zaten parayla ilgili hiçbir derdi olmayan, devletin her türlü yatırım olanaklarını ayaklarına serdiği büyük otellere bu imtiyaz neden?
Çok mu ihtiyaçları var özel araçlara? Zaten yapılan kumar turizmi dışarıda kan ağlayan esnafa hiçbir avantaj sağlamıyor.
Bunları göre göre insanların ekmek parasını elinden almanın ne kazancı olacak ki size?
Daha önce yaptığım basit bir hesap üzerinden tekrar anlatayım. Bölgede bulunan taksi sayısı 40. Aile olarak baktığımızda ortalama en az 200 kişi eder. Yani bu işten, en az 200 kişi ekmek yiyor.
Peki! büyük otellerin özel araçlarından kaç kişi yararlanıyor? Emin olun, yerel istihdam sayısı da çok komik rakamlardadır.
Zaten Turistik izinler ile sıkıntılı olan taksiciler bir de bu sıkıntıyı kaldıramaz duruma geldiklerini isyan ederek anlatıyor.
Kredi çekenler, işsiz kalanlar, araba taksitlerini ödeyemeyenler, herkes farklı sıkıntılar ile boğuşuyor.
İskele bölgesinde 5 milletvekili var. Bunların 3 tanesi de hükümet ortağının milletvekili. İçlerinde 1 tane de Bakan var. Siz hiçbir ses, hiçbir isyan, hiçbir serzeniş duydunuz mu hükümet temsilcilerinden?
Arkadaş! bunlar sizin bölgeliniz, köylünüz, aileniz. Bir yüzünüzü dönün bu insanlara.
Bunların hepsi zenginmiş, kimsenin ihtiyacı yokmuş, herkes ekstra iş yapıyormuş diye söylenenler de var biliyorum. Evet, aileden mal varlığı olanlar olabilir ama unutmayın, istisnalar kaideyi bozmaz.
İşin aslı; burada emek veren, ayakta kalmaya çalışan taksicilerin uğradığı haksızlıktır. Ve bu haksızlığa kulak vermeyen, yüz çeviren hangi siyasi olursa olsun, bana göre sermayeye hizmet eder.
Güneşin doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

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