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Bafra ve Karpaz’da elektrik kesintisi

24 Ekim 2019 Perşembe 13:01
Bafra ve Karpaz’da elektrik kesintisi

Bafra ve Yenierenköy Trafo Merkezleri’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.30-15.00 saatleri arasında bölgede elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hoteli, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Bafra, Thalassa Sitesi, Marina ve Dipkarpaz köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi,Döveç Sitesi”

(BRT/KIBTEK)

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Anahtar Kelimeler:
BafraKarpaz
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