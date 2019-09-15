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Bafra’da motor kazası: 1 ağır yaralı

15 Eylül 2019 Pazar 14:33
Bafra’da motor kazası: 1 ağır yaralı

Bugün saat 11.40 sıralarında, Bafra’da oteller bölgesinde, Orhan Güzel (E-28), yönetimindeki JR 549 plakalı araç ile batı istikametinden doğu seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden İsmail Özdemir (E-35) yönetimindeki KH 452 plakalı motosiklete çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail ÖZDEMİR, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Motor KazasıBafra
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