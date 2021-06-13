Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...

Bafra’da yangın

13 Haziran 2021 Pazar 14:26
167 Okunma
Bafra’da yangın

  Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 10.00 sıralarında Bafra’da ormanlık alan içerisinde henuz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın itfaiye ekipleri, Orman dairesi ekipleri, Mehmetçik Belediyesi ekipleri ve çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu yaklaşik 6 dönümlük biçilmiş buğday,yaklaşik 6 dönümlük biçilmemiş buğday ve yaklasık 40 dönüm maki bitki örtüsü yanarak zarar görmüştür.

Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Son Güncelleme: 13.06.2021 14:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Narkotik ekipleri 5 ayda 8 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirdi
Narkotik ekipleri 5 ayda 8 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirdi
Köy yolları artık daha 'güvenli, kaliteli ve konforlu' hale gelecek
Köy yolları artık daha 'güvenli, kaliteli ve konforlu' hale gelecek
Dikkat elektrik kesintisi
Dikkat elektrik kesintisi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim