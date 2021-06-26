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Baf'ta yangın, tahliye başladı

Bak yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alınamıyor.

26 Haziran 2021 Cumartesi 19:06
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Baf'ta yangın, tahliye başladı

Baf’ın Tala köyünde saat 15.00 sıralarında başlayan ve sıcak havanın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle bölgedeki evler boşaltıldı.

Cyprus Mail’in haberine göre yerleşim alanına yakın bir yerde başlayan yangına 5 itfaiye aracı ve 2 helikopterle müdahale edildi. Ayrıca Limasol’dan da 2 itfaiye aracı daha takviye için bölgeye gönderildi.

İngiliz Üslerine ait 2 yangın söndürme helikopteri de alevleri kontrol altına alma çabalarına katıldı.İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis polis ve ilgili devlet birimlerinin bölgedeki evlerin boşaltılması için saat 16.00 sıralarında çalışma başlattığını bildirdi.

Bölgede şiddetli rüzgarın ve yüksek sıcaklığın alevlerin hızla yayılmasına yol açtığı bildirildi.

Yangın nedeniyle çok sayıda arazi ve taşıt zarar gördü. Bölge sakinleri alevlerin evlerine girmesini su hortumlarıyla önlemeye çalıştı.

Çok kaygılı olduklarını söyleyen bölge sakinleri, birçok kişinin bahçelerindeki atıkları boş arazilere döktüğünü çünkü belediyenin pazartesi günleri bu gibi atıkları topladığını anlattı.

Yangının üzerinden üç saatten fazla zaman geçtiği halde, birden çok yerde yeni alevlenmeler olduğu kaydedildi.

Polis, yangın kontrol altına alındıktan sonra çıkış nedeninin araştırılacağını belirtirken birden çok yerde ve villalar bölgesinde başladığı dikkate alındığında kasıt olabileceği üzerinde duruluyor.

Öte yandan bazı başka haber kaynakları polisin, yangının elektrik tellerinden çıktığına dair iki farklı ifade aldığına dair yayınlar yaptı. 

Baf’ta büyük yangın: Evler boşaltıldı!

Son Güncelleme: 26.06.2021 23:50
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