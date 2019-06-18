Baf’ta bulunan köpek barınağının, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ateşe verildiği belirtildi.
Rum haber kaynaklarına göre Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Hayvan Partisi” konuyla ilgili yaptığı açıklamada Baf’taki köpek barınağının ateşe verildiğini duyurdu.
Bu olayı şiddetle kınayan Hayvan Partisi, olayın derhal araştırılması talebinde de bulundu
Baf’taki Köpek Barınağı Ateşe Verildi
Baf’ta bulunan köpek barınağının, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ateşe verildiği belirtildi.
18 Haziran 2019 Salı 14:50
Baf’ta bulunan köpek barınağının, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ateşe verildiği belirtildi.
ne alaka amk be kardeşim biz baf tamı yaşarız yau ama kuzeyde başka haber kalmadı mı?