Baf’taki Köpek Barınağı Ateşe Verildi

Baf’ta bulunan köpek barınağının, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ateşe verildiği belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Hayvan Partisi” konuyla ilgili yaptığı açıklamada Baf’taki köpek barınağının ateşe verildiğini duyurdu.

Bu olayı şiddetle kınayan Hayvan Partisi, olayın derhal araştırılması talebinde de bulundu