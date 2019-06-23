Baft’taki Cami-İ Kebir Minaresi ve Osmanlı Hamamı restorasyonu tamamlandı

Baf’taki Cami-i Kebir (Büyük Cami) Minaresi ve Aşağı Baf Osmanlı Hamamı’ndaki çalışmalar tamamlandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Avrupa Birliği’nin finansmanı ve UNDP’nin teknik katkısıyla yürüttüğü konzervasyon (koruma) çalışmalarının tamamlanması vesilesiyle dün etkinlikler düzenlendi.

Komiteden verilen bilgiye göre, Baf kökenli birçok Kıbrıslı Türk’ün ve Kıbrıslı Rumların da katıldığı etkinlikte sırasıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, Kıbrıslı Rum Başkanı Takis Hadjidemetriou, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözümünü Destekleme Bölüm Başkanı Kjarntan Bjornsson, UNDP sorumlusu Tiziana Zennaro ve Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen birer konuşma yaptı.

ALİ TUNCAY: “KÜLTÜREL MİRAS HERKESİN ORTAK ZENGİNLİĞİ”

Kıbrıslı Türk Başkan Ali Tuncay, Aşağı Baf Hamamı ve Cami-i Kebir’in Baf’ı vatan bilmiş Kıbrıslı Türklerin kimliğini şekillendiren ve yüzyıllar boyunca kullanmış oldukları iki önemli eser olduğunu ifade etti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde iş birliği yapmakta olan iki tarafın bu iş birliğinin sonuçlarını tek tek toplamakta olduğunu belirten Tuncay, kültürel miras eserlerinin sadece Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların değil, herkesin ortak zenginliği ve mirası olduğuna vurgu yaptı.

GÜNEYDEKİ ŞEHİTLİKLER DE TAMİR EDİLECEK

Cami-i Kebir avlusunda yatan şehitlerin Baf’ın bir Türk vatanı olarak kalması için hayatını verdiğini belirten Tuncay, Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Türk ve Rum mezarlıklarının tamiri amacıyla bir proje başlatıldığını ve bu proje çerçevesinde Güney’deki şehitlikleri de tamir etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tuncay beklentilerinin; devletin ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bu sürece maddi katkı yapması olduğunu belirtti.

HADJİDEMETRİOU: “GELECEĞE YÖNELİK BARIŞ MESAJI”

Kıbrıslı Rum Başkan Takis Hadjidemetriou da, ortak bir amaç doğrultusunda kültürel miras eserlerini korumak amacıyla yürütülen çalışmaların geleceğe yönelik bir barış mesajı olduğunu ifade etti. Artık savaşlar nedeniyle gençlerle dolan mezarların olmaması gerektiğini belirten Hadjidemetriou, Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak dikkatlerini mezarlıkların tamirine yöneltmeye başlayacaklarını ve amaçlarının mümkün olduğunca mezarlıklara bakmak ve tamir etmek olduğunu ifade etti.

BJORNSSONN: “FARKLI OLUNABİLİR ANCAK AYNI DEĞERLERİ PAYLAŞIP BİRLİKTE ÇALIŞMAK HERKESİ DAHA GÜÇLÜ KILAR”

Avrupa Komisyonu temsilcisi Kjarntan Bjornssonn, ada genelinde Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yapılan çalışmaların olumlu bir etki yarattığını, bu vesileyle kendilerini güçlü bir şekilde tarihi anıtların korunmasına adayan Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP’yi kutlamak istediğini belirtti.

Bjornssonn, Avrupa Birliği ve Kültürel Miras Teknik Komitesi arasındaki ortaklığın çok önemli değerler olan çeşitlilik içerisinde bütünlüğün ve saygıya verilen önemin sonucu olduğunu kaydetti. Bjornssonn, farklı olunabileceğini, ancak aynı değerleri paylaşmanın ve birlikte çalışmanın herkesi daha güçlü kıldığına dikkat çekti. Avrupa Komisyonu temsilcisi Kjarntan Bjornssonn Tüm adanın kültürel mirasının korunması amacıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

ZENNARO: “ŞİMDİYE KADAR 33 ESER TAMİR EDİLDİ”

UNDP sorumlusu Zennaro, Avrupa Birliği’nin desteğiyle bugüne kadar Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP tarafından cami, kilise, hamam, kale duvarı ve su değirmeni gibi birçok eserin restorasyon çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

Cami-i Kebir Minaresi ve Aşağı Baf Hamamı’nın şimdiye kadar restorasyonu gerçekleştirilen 33 eserden son ikisi olduğunu ifade eden Zennaro, UNDP olarak, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin tarihi eserlerin seçiminde sergilediği kültürler arası ve toplumlar arası yaklaşımı bütünüyle desteklemekte olduklarını belirtti.

DÖKMEN

Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen ise Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay ve Kıbrıslı Rum Başkanı Takis Hadjidemetriou’ya teşekkür ettikten sonra Komitenin çalışmalarına desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Etkinliğin sona ermesinden sonra Kültürel Miras Teknik Komitesi ve katılımcılar Cami-i Kebir avlusunda yatan şehitler için Kur’an-ı Kerim’den dualar okuyarak bir etkinlik düzenlediler. Etkinliğe katılan Baflı Kıbrıslı Türkler, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin başta Baf Şehitliği olmak üzere Güney’de bulunan diğer şehitliklerin tamiri yönünde yapmakta olduğu çalışmalara KKTC devleti ve kurumlarının da desteğini arzuladıklarını belirttiler.