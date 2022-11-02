Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

Bagaj üzerine kapandı!

Hamitköy'de meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.

02 Kasım 2022 Çarşamba 13:34
282 Okunma
Bagaj üzerine kapandı!



Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

02.11.2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Hamitköy’de Eşref Buba Sokak üzerinde bulunan bir işletmeye ait ambar olarak alan içerisinde, Rao Adnan SALEEM(E-30) işletmeye ait park halindeki van aracın arka bagaj kısmında oturduğu sırada, söz konusu van aracın raylı bagaj kapısının kendiliğinden aşağıya doğru adı edilenin üzerine kapanması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Rao Adnan SALEEM, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava sıcaklığı da düşüyor...
Hava sıcaklığı da düşüyor...
Serdarlı, Sütlüce ve Pınarbaşı’ndaki yol çalışmaları tamamlandı
Serdarlı, Sütlüce ve Pınarbaşı’ndaki yol çalışmaları tamamlandı
54 Yaşındaydı...
54 Yaşındaydı...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim