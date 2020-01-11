Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...

Bağcılara sigorta müjdesi!

11 Ocak 2020 Cumartesi 11:39
Bağcılara sigorta müjdesi!

Mehmetçik’te “Ülkemiz Koşullarına Uygun Üzüm Çeşitleri ve Yetiştiriciliği” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Mehmetçik KAS-KOOP işbirliği ile  düzenlenen eğitim,  bağcılığın yeniden hayat bulması çalışmaları kapsamında yapıldı. Toplantıda Tarımsal  Araştırma Ensitüsü Müdürü Cem Karaca ve  Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duvarcı da hazır bulundu.Eğitim,  Ziraat Yüksek Mühendisi  Yeşim Dikkaya tarafından verildi.

Mehmetçik’te üreticilere biraraya  gelen Bakan Oğuz, bağ alanlarının Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına girmesi amacıyla yürütülen  çalışmalarda sona gelindiğini  ve Salı günü Bakanlar Kurulu’na sunulacağını  belirtti. 

Bakan Oğuz, bağ alanlarının sigorta kapsamına girmesi ile üretim alanlarının garanti altına alınarak, bağcılığın hak ettiği noktaya geleceğini ifade etti.   

Bakan Oğuz, her türlü teknik desteğin verilmesi konusunda kooperatifin yanında olunacağı söyledi. 

Bakan Oğuz, Mehmetçik beldesindeki üzüm yetiştiricilerinin üretimlerini  eski günlerdeki gibi artırmak ve ülkenin ihtiyaç duyduğu ve yurtdışından temin etmek zorunda kalınan üzüm ve üzüm ürünlerini üretmek amacı ile KAS-KOOP çatısı altında yeniden biraraya gelmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, üreticilerin Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün bu konuda bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri ve yeni oluşturulacak plantasyonların planlanmasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacı ile  Mehmetçik’te bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmesi kararı alındığını belirtti . 

Anahtar Kelimeler:
BağcıHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP-UBP görüşmesi tamamlandı
YDP-UBP görüşmesi tamamlandı
Çavuşoğlu’ndan ‘Libya’da ateşkes’ çağrısı
Çavuşoğlu’ndan ‘Libya’da ateşkes’ çağrısı
Özersay: Teşviklerin bir biçimde ödenmesinin yolunu bulmak zorundayız
Özersay: Teşviklerin bir biçimde ödenmesinin yolunu bulmak zorundayız
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim