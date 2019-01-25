Bağcılıkta Modern Telli Terbiye Sistemleri ve Budama seminerleri düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından, Bağcılıkta Modern Telli Terbiye Sistemleri ve Budama konulu seminerler düzenlenecek.Seminerlerde bağcılık projeleri ve üzüm çeşitleri, bağlarda budama ve şekil verme ile bağcılıkta gübreleme konuları anlatılacak. Seminere konuşmacı olarak Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Tangolar ve KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bitkisel Araştırma Şube Amiri Ziraat Yüksek Mühendisi Yeşim Rehber Dikkaya katılacak.

Seminerlerin ilki, 28 Ocak 2019 tarihinde, saat 19.00’da Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Lokali’nde yer alacak. İkinci seminer ise 29 Ocak 2019 tarihinde, saat 19.00’da Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Seminerlerden önce, üreticilere uygulamalı eğitim verilecek. 28 Ocak 2019 tarihinde Mehmetçik’te köy kahvehanesinde saat 14.00’de üreticilerle buluşularak, uygulamaya gidilecek. 29 Ocak 2019 tarihinde ise Yeşilyurt’ta köy kahvehanesinde yine saat 14.00’te üreticilerle biraya gelerek, uygulamanın yapılacağı bölgeye gidilecek.