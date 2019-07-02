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“Bağımlılıkla Mücadele Ve Rehabilitasyon Merkezi’nin askıya alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çatalköy’de altyapı hazırlıkları devam eden Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezinin askıya alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

02 Temmuz 2019 Salı 12:18
“Bağımlılıkla Mücadele Ve Rehabilitasyon Merkezi’nin askıya alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, “Göreve geldiğim ilk günden beri hayata geçmesi için çalışmalarına devam ettiğimiz, ülkemizin ihtiyacı olan projenin devam ettirilemeyecek gibi lanse edilmesi geçekliği yansıtmamaktadır” diyerek şunları kaydetti:

“Rehabilitasyon Merkezinin bırakın askıya alınmasını, en kısa sürede bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Uyuşturucu ile Mücadele Haftası’nı geride bıraktığımız bu günlerde özellikle belirtmek isterim ki toplumumuzu ilgilendiren bu kadar önemli bir konuda geç kalındığının farkındayım.

Amacımız asılsız bir tartışma ile gündem olmak değil, icraatlarımızı lanse edeceğimiz konularla gündeme gelmektir.
Sağlık Bakanlığı olarak en kısa süre içerisinde tedavi ve rehabilitasyon merkezinin hayata geçmesi için adım atılacaktır.

Ülkemiz gençleri, çocuklarımız ve toplumumuzun geleceği için gerek uyuşturucu kullanımı gerekse tedavi ve rehabilite konusunun ne kadar büyük bir önem taşıdığının bilincinde olduğumu bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim.”

(BRT/MAIL)

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Ali Pilli
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