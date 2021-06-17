Gazimağusa’da, Şerife Margilili isimli şahıs Narkotik polisini arayıp tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunu ve teslim olmak istediğini söyleyerek kendi kendini polise ihbar etti.

Polisin gitmesi ile elindeki içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunu söylediği sarma sigarayı polise teslim eden Şerife Margilili tutuklandı.

Zanlı “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polisin soruşturma amaçlı hakkında tutukluluk talebinde bulunduğu Şerife Margilili mahkemede söz alarak, “Tutukluluk süremin uzamasını istemiyorum. Ben bu bağımlılıktan kurtulmak istiyorum. Beni cezaevine gönderin” dedi.

Mahkeme yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n381834-narkotigi-arayip-kendini-ihbar-etti