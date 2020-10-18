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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı oyunu kullandı

AKINCI: “DİLERİM Kİ KIBRISLI TÜRKLER BUGÜNÜ, KIBRIS TÜRK DEMOKRASİSİNİN VE İRADESİNİN GURUR GÜNÜ OLARAK HATIRLASINLAR”

18 Ekim 2020 Pazar 11:57
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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı oyunu kullandı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu kullandı.

Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa'da Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndaki 223 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verdi.
Akıncı oy verme işleminin ardından basına yaptığı açıklamada, bu seçim döneminde daha önce de ifade ettiği gibi olmaması gereken olaylar yaşandığını herkesin bildiğini ifade etti ve bunların bir daha yaşanmamasını temenni etti.
Bir dileğini ifade etmek istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Dileğim şudur, Kıbrıslı Türkler, ileride geriye dönük olarak 18 Ekim 2020 tarihine baktığımızda bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin ve iradesinin gurur günü olarak hatırlasınlar” diye konuştu.
Seçim süreci boyunca görev yapan basına, pandemi koşullarında çalışan sandık kurulu üyeleri, YSK başkan ve üyelerine,sandıkların  emniyetisini sağlayan emniyet güçlerine, her iki adayın da gözlemcileri ile bugün sandık başına gidecek olan vatandaşlara yurttaşlık görevini yerine getireceklerinden dolayı teşekkür etti.
Akıncı seçim sonuçlarının topluma, adaya ve bölgeye hayırlı olmasını da diledi.

Son Güncelleme: 18.10.2020 12:16
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