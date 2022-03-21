Bağımsızların durumu ne olacak?

Son dönemde şöyle bir doğal ittifak ortaya çıkmıştı, eğer partinin adayı güçlü değilse bölgedeki “Bağımsız” aday destekleniyor ve partiler böylece Yerel Seçimleri kaybetmemiş oluyordu.

7 Ocak 2018'de yapılan genel seçimlerden yaklaşık 6 ay sonra yapılan yerel seçimlerin galibi Cumhuriyetçi Türk Partisi olmuştu. 28 belediye başkanlığından 10'nu kazanan CTP'yi, 7 belediye başkanlığını kazanan Ulusal Birlik Partisi takip derken; Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi birer belediye başkanlığı aldı ve kalan 9 belediye başkanlığını da “Bağımsız” adaylar kazanmıştı.

Şimdi 28 Belediye sayısı hükümetin üzerinde çalıştığı yasa tasarısı meclisten geçerse 13’e düşecek. Ve bu değişimden sonra da Yerel Seçimlere gidilecek.

Yasanın değişmesi halinde 13 Belediyeyi kazanmak için başta UBP ve CTP tüm belediyelerde “aday göstereceklerdir”. Diğer küçük partilerde buralarda var olabilmek için onlarda kendi adaylarını göstermek zorunda kalacaktır.

Dolasıyla bir önceki seçimlerde oluşan doğal “ittifak” durumu bu yeni değişiklik ile ortadan kalkacaktır. Aynı genel seçimlerde olduğu gibi “Bağımsız” adayların seçilmesi yeni yasa önerisi ile daha da zor hale gelecektir.

Bildiğiniz üzere Genel Seçimlerde “Bağımsız” adayların kazanması oldukça zor bu sistemde. Şimdi aynı durum Yerel Seçimlerde de geçerli hale gelecek.

Girne, Gazimağusa gibi büyük yerlerde UBP-DP ittifakı veya Lefkoşa’da CTP-TDP ittifakı bundan sonra zor gibi gözüküyor. Büyük partiler yerel seçimlerin gücünü arkasına almak isteyeceği için bu iki parti tüm ilçelerde aday gösterme yoluna gidecektir.

Kısacası belediyelerin birleştirilmesi yasası meclisten geçmesi halinde olan Bağımsız Belediye Başkanlarının başına olacak gibi. Son yerel seçimlerde 9 belediye başkanı Bağımsız olarak seçimleri kazanırken artık yeni düzenleme ile birlikte bu sayının 1’i geçmeyeceği üzerine şimdiden bahse girebiliriz.

Bakalım bu konuda bu hafta nasıl bir yol izleyecek iktidar partileri? Ve bu konuda şuana kadar sesini çıkartmayan başkanların tavrı ne yönde olacak? Özellikle de “Bağımsız Belediye Başkanlarının”…

MESAJLAR

Dr. Ali ÇAYGÜR:. Tekrardan sizi Sağlık Bakanlığında görmek güzel. Yarım kalan bir çok projenin tamamlanması için bakanlıkta koordinatör olarak yeniden göreve başlamışsınız, hayırlara vesile olsun.

Ahmet SENNAROĞLU: Büyükkonuk ile Mehmetçik Belediyelerinin birleşmesine tam destek oluyormuşsunuz. Ee siz Büyükkonuklu Hanım Mehmetçikli olunca şansınız artıyor tabii. Yine dört ayaküstüne düştünüz desenize.

Akın MANGA: Hafta sonuna doğru güven tazelemek için üyenin onayın gidecekmişsiniz. Bu arada bağlı olduğunuz federasyondan da çıkmak için üyenin onayını isteyecekmişsiniz.

Serhat ÖZÇELİK: Pandemi kuralları hafifleyince Ercan Havalimanı eski günlerine dönmeye başlamış ve uçak ile gelen yolcu sayısında çok ciddi bir artış görülmeye başlanmış. Umarız bir daha havalimanı kapanmaz ve yolcu sayıları pandemi öncesine döner.

Nidai GÜNGÖRDÜ: Olası yasa değişikliğinde Bağımsız adayların durumu zor olacak gibi gözüküyor. Bazı bağımsız adaylar partiler ile dirsek temasına başladı bile. Siz neye karar verdiniz?

Dursun OĞUZ: Yeni yaşınız size sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz, doğum gününüz kutlu olsun. Bu arada eski bakanlığınıza geri döndükten sonra üreticiler ile yeniden buluşmaya başlamışsınız bile.

Sunat ATUN: Ekonomik ve Mali İşbirliği programını tamamlamışsınız ve şimdi de muhataplarınızı beklemeye başlamışsınız. Bu arada ay sonu da geldi kapıya dayandı, maaşları tamamlayabildiniz mi?

Devrim BARÇIN: Sonunda meclisteki odanıza yerleşmişsiniz. Aradığınız yazıcıyı bulabildiniz mi? Bu arada size yazıcı vermek isteyen birkaç dostunuzun teklifini bence iyi değerlendirin, sonuçta devletin hayrına kullanılacak o yazıcı.

Erkut ŞAHALİ: Dünyanın büyük bir krizle boğuştu bir ortamda kaynak yaratmak ve dıştan kaynak bulmak zorunluluğu var. Hükümete gelme niyetinde olanların bu kaynakları şimdiden arıyor olması gerekmez mi?

Kudret ÖZERSAY: Yerel seçimler öncesi aday arayışlarına hız kaybetmeden başlamışsınız ve bazı ünlü isimlere şimdiden adaylık teklifleri yapmaya başlamışsınız bile.