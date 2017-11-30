Bağımsızlık Yolu: "7 Ocak'ta hiçbir partiye örgütsel destek vermeyeceğiz"

Bağımsızlık Yolu, erken seçimde herhangi bir partiye veya bağımsız adaya aktif örgütsel destek vermeyeceğini ve gelecek genel seçimlere kadar parti oluşturma kararı verdiğini duyurdu.

Adanın kuzeyinde boykot örgütleme koşullarının olmadığını, sandığa gitmeme tavrının kitleleri mücadeleden uzaklaştıracağını ve pasifize edeceğini kaydeden Bağımsızlık Yolu, gelecek genel seçimlere kadar parti oluşturma kararı verdiklerini duyurdu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, kurulacak partinin işbirlikçilerin ve sermayenin karşısında devrimci bir alternatif olarak duracağı kaydedildi.

Bağımsızlık Yolu seçime katılacak partileri, “Sermaye yanlısı ve işbirlikçi blok” olarak niteleyerek, Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) sokak mücadelesinde eksik kaldığını ancak Koordinasyon Ofisi’ne karşı net bir duruş sergilediğini kaydetti.

Açıklamada, “TDP, Bağımsızlık Yolu ile Meclise sendikasız çalıştırılmaya karşı bir yasa tasarısı taşıdı. Bu da TDP’yi diğer partilerden bir adım öne çıkardı. TDP’nin oylarının yüksek çıkması sokaktaki mücadelenin sandığa yansımasında olumlu olacak” denildi.