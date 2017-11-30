Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103984
ALTIN
160.732
DOLAR
3.9270
STERLİN
5.3023
EURO
4.6734
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

Bağımsızlık Yolu: "7 Ocak'ta hiçbir partiye örgütsel destek vermeyeceğiz"

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, kurulacak partinin işbirlikçilerin ve sermayenin karşısında devrimci bir alternatif olarak duracağı kaydedildi.

30 Kasım 2017 Perşembe 14:56
Bağımsızlık Yolu: "7 Ocak'ta hiçbir partiye örgütsel destek vermeyeceğiz"
banner10

 Bağımsızlık Yolu, erken seçimde herhangi bir partiye veya bağımsız adaya aktif örgütsel destek vermeyeceğini ve gelecek genel seçimlere kadar parti oluşturma kararı verdiğini duyurdu.

Adanın kuzeyinde boykot örgütleme koşullarının olmadığını, sandığa gitmeme tavrının kitleleri mücadeleden uzaklaştıracağını ve pasifize edeceğini kaydeden Bağımsızlık Yolu, gelecek genel seçimlere kadar parti oluşturma kararı verdiklerini duyurdu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, kurulacak partinin işbirlikçilerin ve sermayenin karşısında devrimci bir alternatif olarak duracağı kaydedildi.

Bağımsızlık Yolu seçime katılacak partileri, “Sermaye yanlısı ve işbirlikçi blok” olarak niteleyerek, Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) sokak mücadelesinde eksik kaldığını ancak Koordinasyon Ofisi’ne karşı net bir duruş sergilediğini kaydetti.

Açıklamada, “TDP, Bağımsızlık Yolu ile Meclise sendikasız çalıştırılmaya karşı bir yasa tasarısı taşıdı. Bu da TDP’yi diğer partilerden bir adım öne çıkardı. TDP’nin oylarının yüksek çıkması sokaktaki mücadelenin sandığa yansımasında olumlu olacak” denildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Biyolojik ilaçma 3 yıl daha sürerse çam kese böceğinden tamamen kurtulunacak"
"Biyolojik ilaçma 3 yıl daha sürerse çam kese böceğinden tamamen kurtulunacak"
Erhürman: "Mağusa kültür başkenti olacak "
Erhürman: "Mağusa kültür başkenti olacak "
1-31 Aralık çocukluk çağı kanserleri farkındalık ayı...
1-31 Aralık çocukluk çağı kanserleri farkındalık ayı...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim