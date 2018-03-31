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Bağımsızlık Yolu, Asgari Ücret Yasası Değişikliği önerisinde bulundu

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:09
Bağımsızlık Yolu, Asgari Ücret Yasası Değişikliği önerisinde bulundu

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreteri Salih Erşangil, Lefkoşa Bölge Sorumlusu Mustafa Keleşzade ve Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu’ndan oluşan heyet, özel sektör çalışanlarının sorunları, asgari ücret tespit kriterleri, sendikalaşma ve yasal mevzuattaki sıkıntılara dair fikirlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na aktardı.

Ziyarette ilk konuşmayı yapan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu Eğitim Komitesi tarafından yayımlanan ve içerisinde “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” kampanyasının çıkış metni, sık sorulan sorular ile yasa taslağı bulunan ‘Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın’ broşürünü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e takdim etti.

“Yasa Altında Yapılması Gereken Tüzükler Yapılmadığından İşçiler Patronların İnsafına Terkediliyor”

Bağımsızlık Yolu olarak özel sektör çalışanlarının çıkarlarına yönelik bir çalışma yaptıklarını söyleyen Rahvancıoğlu, hazırladıkları yasa değişiklik önerisini Bakan Çeler’e sundu.

Basın-İş Yasası’nın 56. Maddesi uygulanmadığından basın çalışanlarının risklere karşı sigortalanmadığını ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yıllardır yazılı uyarı ve idari para cezası uygulamasından kaçınması nedeniyle özel sektör işçilerinin patronların insafına terkedildiğini kaydeden Rahvancıoğlu, bunların özel sektörde çok sık meydana geldiğini ancak işçileri temsil edecek bir sendika olmamasından dolayı bu sorunların gündeme hiç gelmediğinin de altını çizdi.

Bakan Çeler de; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken bu ziyaretin daha önceden gerçekleşmesi gerektiğini ancak bugün gerçekleşebildiğini söyleyerek, bakan olduğu günden beridir sorunların çözümüne odaklandığını anlattı.

Bakan Çeler, 1977’den beridir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teşkilat şemasında hiçbir değişiklik yapılmamasının sıkıntılarını hissettiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 31.03.2018 14:54
Yorumlar
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Vatandaş 2018-03-31 18:26:25

Sayn çeler oncelıkle 1ev korası elktrk su ulasım mutfak masrafı ve bde cocuğu varsad okuyosa yada kreşe gdyorsa bunları goz onnde bulundrn hastalık ozel ıhtyac gezme vs hıc bnları koymadm ble ozelıkle ew kıralrı bır ew taksıtı fıyatı vicdan hesabı ?

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alı kubı 2018-04-01 08:49:48

halkı dusunen kım patronlar gec devlet mı onu da gec halk kendı ayaklarının uzerınde durmaya calıcır amakostebek cok

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