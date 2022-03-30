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Bağımsızlık Yolu: "Cuma günü eylemdeyiz"

Bağımsızlık Yolu, Cuma günü yapılacak grev ve eylemleri katılarak destekleyeceğini açıklayarak, halka “bu eylemlerin sınıfsal boyut kazanarak büyümesi” için bir araya gelme çağrısı yaptı.

30 Mart 2022 Çarşamba 13:00
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Bağımsızlık Yolu: "Cuma günü eylemdeyiz"
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Konuyla ilgili açıklamada, durmaksızın devam eden zamlar karşısında halkın giderek fakirleştiği, “faturanın özel sektör emekçileri olmak üzere, küçük esnaf, üretici, meslek sahipleri ve kamu emekçilerine kesildiği, ultra zenginlerin ise bu krizde de kârlarına kâr katarak zenginleşmeye devam ettiği” ifade edildi.

Açıklamada, “Kamucu politikalar geliştirilmeli, kamusal hizmetler güçlendirilmeli; eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi hayati alanlara kamusal yatırımlar yapılarak halkın alım gücü yükseltilmelidir. Asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlenmeli ve iki aylık periyotlarla hayat pahalılığı oranında güncellenmelidir” denildi.

Bunların yapılabilmesi için  ultra zenginlerden servet vergisi alınarak, halka kamusal güvence sağlanması gerektiği kaydedildi.

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