Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta

Bağımsızlık Yolu Dayanışma yemeği düzenledi

Bağımsızlık Yolu, kuruluşunun 5. yıl dönümü nedeniyle dayanışma yemeği düzenledi.

08 Aralık 2019 Pazar 12:13
Bağımsızlık Yolu Dayanışma yemeği düzenledi

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Sol Anahtarı müzik grubunun şarkıları eşliğinde başlayan yemekte açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu “gerek emek ve kadın özgürleşmesinin, gerekse ekolojik kurtuluşun Kıbrıs’ta barıştan, birleşmeden ve halklarının kardeşliğinden geçtiğine inandıklarını” belirtti.

Dayanışma yemeğine, GÜÇ-SEN, EL-SEN, BASIN-SEN, KTÖS, DAÜ BİR-SEN, TEL-SEN, PETROL-İŞ örgütleri de destek verdi.

Yemekte Khora Yayınları’nca basılan yerli yazar ve sanatçıların kitaplarının da hediye edildiği çekiliş yapıldı.

TAK/EMT

Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balalan’da Toprak Ana Günü etklinliği
Balalan’da Toprak Ana Günü etklinliği
Akıncı: “KKTC’nin 3 bin 300 metrekarelik alanını çok rasyonel çok akılcı planlamak mümkün”
Akıncı: “KKTC’nin 3 bin 300 metrekarelik alanını çok rasyonel çok akılcı planlamak mümkün”
6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi yapıldı
6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi yapıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim