Bağımsızlık Yolu, dayanışma yemeği düzenledi

Bağımsızlık Yolu, 4. kuruluş yıl dönümü nedeniyle dayanışma yemeği düzenledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, gecede Baraka Kültür Merkezi müzik topluluğu Sol Anahtarı da konser verdi.

Gecede konuşan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, 2018 yılının emek, kadın, ekoloji ve barış mücadeleleri açısından zor geçtiğini ifade ederek, 2019’un da zor olacağını kaydetti.Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun tüm bu sorunlar karşısında emek eksenli politikalar üretmek için kurulduğunu ve partinin muhalefete talip olduğunu kaydetti.

Bağımsızlık Yolu açıklamasında, geceye; KTÖS, HAK-SEN, KTAMS, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, GÜÇ-SEN, Baraka Kültür Merkezi, Ak-Der, Kay-Der, Makamer, TDP, KSP, EL-SEN, KTOEÖS ve TIP-İŞ’in destek verdiği, ayrıca yazar Mehmet Kansu ve Nikolaos Stelya’nın da birer konuşma yaptığı kaydedildi.

Gece, Khora Yayınları’nca basılan yerli yazar ve sanatçıların kitaplarının hediye edildiği çekilişin ardından Sol Anahtarı ve Grup Bariya solisti Muzaffer Sevim’in seslendirdiği şarkılarla son buldu.