Bağımsızlık Yolu, Erken Genel Seçim İçin Milletvekili Aday ve Sıralarını Belirledi

Bağımsızlık Yolu, 23 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için 50 kişilik milletvekili adayını ve sıralarını belirledi.

Parti’den verilen bilgiye göre, Parti Genel Merkezi'nde yapılan, Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinin de hazır bulunduğu üye oylamasında Bağımsızlık Yolu milletvekili adayları ve sıralaması parti üyeleri tarafından oylanarak onaylandı.

Bağımsızlık Yolu, parti programını 27 Kasım'da gerçekleştirdiği basın toplantısında “Muhalefet Programı" adı altında kamuoyu ile paylaşmıştı.