Bağımsızlık Yolu “Eylem Hakkı” konulu seminerler düzenliyor

Bağımsızlık Yolu, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefkoşa ve Girne’de “Eylem Hakkı” konulu seminer düzenliyor.



Örgüt’ten yapılan açıklamaya göre, seminerlerde Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu ve Bağımsızlık Yolu Hukuk Komite Sorumlusu Aziz Güven, Anayasa’dan kaynaklanan eylem ve gösteri hakları hakkında konuşma yapacak.



Seminer, Gazimağusa’da 10 Ocak Çarşamba, Mağusa Khora Kitap Cafe’de; Güzelyurt’ta 16 Ocak Salı GÜKAD’da; Lefkoşa’da 17 Ocak Çarşamba Baraka Kültür Merkezi’nde; Girne’de ise 25 Ocak Perşembe Leymosun Kültür Evi’nde, saat 19:00’da başlayacak.



Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta seminerler Bağımsızlık Yolu tarafından, Lefkoşa’daki ise Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi işbirliğinde düzenleniyor.

