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Bağımsızlık Yolu: ‘Hükümeti sağlığa ayırdığı yetersiz bütçe nedeniyle protesto ediyoruz’

Bağımsılık Yolu Mali Sekreteri Melisa Koloz açıklama yaptı

10 Aralık 2019 Salı 11:52
Bağımsızlık Yolu: ‘Hükümeti sağlığa ayırdığı yetersiz bütçe nedeniyle protesto ediyoruz’

Bağımsızlık Yolu, sermaye için teşvikler dağıttığını savunduğu hükümeti, sağlığa  yetersiz bütçe ayırdığı gerekçesiyle protesto etti.

Bağımsılık Yolu Mali Sekreteri Melisa Koloz, yazılı açıklamasında, devlet hastanelerinin atıl duruma getirildiğini, bölge hastanelerinde sağlık hizmetlerinin eksik verildiğini ve hastaların Lefkoşa'ya gelmeye mecbur bırakıldığını ileri sürdü ve dün İskele ile  Lefkoşa'da aşı olmak için hastanelere çağrılan çocukların aşı miktarının yetersizliği gerekçesiyle geri gönderildiğini savundu.

Koloz, aşıların gerekli sağlık personeliyle birlikte tüm okullara ulaştırılması gerekirken, öğrencilerin ders vaktinden çalınıp olmayan aşılar için hastanelere götürüldüğünü, hem eğitimlerinin aksadığını, hem de yok yere aşı olma korkusu yaşatıldığı görüşünü ifade etti.

Son Güncelleme: 10.12.2019 11:57
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberProtestoBütçeYOLUBağımsızlık
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