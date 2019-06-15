Bağımsızlık Yolu: “Kadına yönelik şiddet suçlarında teminat şartları ağırlaştırılmalı”

Bağımsızlık Yolu Hukuk Komitesi, Cumhuriyet Meclisi’nden ivedi şekilde “kadına yönelik şiddet” suçlarında teminat koşullarını ağırlaştırıcı düzenlemeler yapmasını istedi.

Bağımsızlık Yolu Hukuk Komitesi yazılı açıklamasında, Ceza Mahkemesi’ne yansıyan “kadına yönelik şiddet” vakalarının tutuklu ve tutuksuz yargılamalar bakımından arz ettiği çeşitliliğin bir süredir toplumda tartışma yarattığını gözlemlediğini ifade etti.

Bağımsızlık Yolu Hukuk Komitesi, “Kadına yönelik şiddet” suçlarındaki artış nedeniyle konuyu “tutuksuz yargılama” ve “tutuklu yargılamanın istisnai olması gerektiği” hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak değerlendirdiğini belirterek, “Hem sanık hakları açısından bir ayrımcılık teşkil etmemesi, hem de kamu vicdanını rahatsız eden teminat koşullarının değiştirilmesi için esas görev yasama organına, yani Meclise düşmektedir” görüşünü belirtti.

Komite, özellikle ev içi şiddet vakalarının ceza makamına taşınmasının, kadının birden çok defa şiddete uğraması sonucu gerçekleştiğini ifade ederek, bu suçlara yönelik teminat şartlarına “ağır” yaptırımın prensiplere eklenmesinin uygun olacağını kaydetti.