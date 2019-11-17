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Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü'nden, Petrol-İş K-PET işçilerinin grevine destek

Bağımsızlık Yolu temsilcileri, emek mücadelesinin siyasi çizgilerinin tali değil ana gündemini oluşturduğunu, "Kimlik Değil Sınıf Siyaseti" söylemini esas aldıklarını kaydetti.

17 Kasım 2019 Pazar 11:25
Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü'nden, Petrol-İş K-PET işçilerinin grevine destek

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, dün Dev-İş'e bağlı Petrol-İş K-PET işçilerinin grevine destek ziyareti gerçekleştirerek, işçilerden ve yeri sendika temsilcilerinden greve hangi koşullarla ve taleplerle çıktıklarını dinledi.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan beri "Özel Sektörde Sendikasız Çalıştırmak Yasaklansın" talebiyle etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Bağımsızlık Yolu temsilcileri, emek mücadelesinin siyasi çizgilerinin tali değil ana gündemini oluşturduğunu, "Kimlik Değil Sınıf Siyaseti" söylemini esas aldıklarını kaydetti.
“Özellikle özel sektörde yaşanan sömürü koşullarının yine özelleştirme ve kamu reformu adıyla gerçekleşen sermaye yanlısı politikalarla kamusal alana taşınmaya çalışıldığını, bu politikalara karşı gösterilecek direncin toplumun tüm emekçi kesimlerince topluca göğüslenmesi gereken bir mücadele olduğunu” savunan Bağımsızlık Yolu, bu nedenle K-PET işçilerinin direnişinin çok önemli olduğu ve kendileriyle dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti.

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Son Güncelleme: 17.11.2019 11:29
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberGrevIşçiPetrolYOLUBağımsızlık
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