Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü, Gazimağusa Belediyesi hakkında açıklama yaptı

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:00
Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü, Gazimağusa Belediyesi hakkında açıklama yaptı

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter başkanlığındaki yönetimin, seçimden sonra belediyeye aşırı ve kayıt dışı istihdamlar yaptığını savundu. 
Yapılan yazılı açıklamada, Arter’in çevre sorunlarının çözümüne dair hiçbir girişimde bulunmadığı, kanalizasyon göletlerine dönüşen su havzalarından dolayı sivrisinek kaynaklı Batı Nil Virüsü’nün Gazimağusa’da can aldığı iddia edildi. 
Açıklamada, “Bunun da ötesinde İsmail Arter Çevre Koruma Dairesi raporlarına rağmen koruma altındaki sulak alanların dibine inşaat izni vermiş, bunu yaparken de yol kenarlarına çiçek ekmeyi belediyecilik olarak algılamaya devam etmiştir” iddiasında bulunuldu. 
Açıklamada, kamu belediyeciliğinin yeniden tahsisi için Gazimağusa Belediyesi’nin acil olarak sulak alanların içerisinde yer alan tapulu arazilerin kamulaştırılmasını sağlayarak altyapı yetersizliği nedeniyle salgın hastalık yuvasına dönüşmek üzere olan göletleri acilen korumaya alması ve çevresini izole etmesi talep edildi. 
Açıklamada, yıllardır yarım bırakılmış altyapı hizmetlerine kaynak aktarılması (tıraşlanıp ortada bırakılan Salamis yolu gibi), popülist politikalar nedeniyle gerçekleştirilen fazla istihdamlardan vazgeçilmesi, tüm çalışanlara insanca yaşam şartlarını sağlayacak ücret ve koşullarda güvenceli iş olanakları sağlanması gerektiği belirtildi. 

banner22
Son Güncelleme: 22.08.2019 15:02
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberBelediyeYOLUBağımsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKSEN’den Erhürman’a ziyaret
HAKSEN’den Erhürman’a ziyaret
Prova nedeniyle yollar kapanacak!
Prova nedeniyle yollar kapanacak!
Avcılık Federasyonu, İçişleri ile Sağlık Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı
Avcılık Federasyonu, İçişleri ile Sağlık Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim