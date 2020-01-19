Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Basketbolda All-Star şöleni başladı!
Basketbolda All-Star şöleni başladı!
Mezar taşındaki uyarı yıllar sonra anlaşıldı
Mezar taşındaki uyarı yıllar sonra...
Doğa felaketinde yürekleri yaralayan görüntü: Yağmur yağdı asfalta çıktı
Doğa felaketinde yürekleri yaralayan görüntü:...
Elon Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars’a göndermeyi planlıyor
Musk,1 milyon insanı Mars’a gönderecek
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa...

Bağımsızlık Yolu Mağusa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Konuştu

19 Ocak 2020 Pazar 17:39
Bağımsızlık Yolu Mağusa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Konuştu

Bağımsızlık Yolu, Mağusa’da dün gerçekleştirdiği toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, bölge üyeleriyle aylık kitle toplantısını gerçekleştirerek, Kıbrıslı Türk halkını ve Mağusa’yı etkileyen konularla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Gerçekleştirilen kitle toplantısında Nisan ayı içerisinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili kitlenin nabzı tutularak görüş alışverişinde de bulunuldu.

Böylece, Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bölgelerde üyelerin eğilimlerinin ortaya çıkması için başlattığı değerlendirme süreci de sona ermiş oldu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde seçimlere yönelik değerlendirmeler Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa’da gerçekleşen toplantılarda da yapılmıştı. Kitle toplantılarının tamamlanmasıyla, Parti Meclisi’nin toplanarak partinin Cumhurbaşkanlığı’na yönelik tavrını belirlemesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amatör Denizci Belgesi (Adb) - Kısa Mesafe Telsiz (Kmt) Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavının Üçüncüsü Dün GAÜ’de Gerçekleşti
Amatör Denizci Belgesi (Adb) - Kısa Mesafe Telsiz (Kmt) Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavının Üçüncüsü Dün GAÜ’de Gerçekleşti
Hristodulidis: Deniz sınırlarımızı hukuki ve siyasi açıdan zırhlandırdık
Hristodulidis: Deniz sınırlarımızı hukuki ve siyasi açıdan zırhlandırdık
Tornaritis: Kıbrıs sorununun çözümü en büyük reform olacak
Tornaritis: Kıbrıs sorununun çözümü en büyük reform olacak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim