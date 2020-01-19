Bağımsızlık Yolu Mağusa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Konuştu

Bağımsızlık Yolu, Mağusa’da dün gerçekleştirdiği toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, bölge üyeleriyle aylık kitle toplantısını gerçekleştirerek, Kıbrıslı Türk halkını ve Mağusa’yı etkileyen konularla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Gerçekleştirilen kitle toplantısında Nisan ayı içerisinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili kitlenin nabzı tutularak görüş alışverişinde de bulunuldu.

Böylece, Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bölgelerde üyelerin eğilimlerinin ortaya çıkması için başlattığı değerlendirme süreci de sona ermiş oldu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde seçimlere yönelik değerlendirmeler Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa’da gerçekleşen toplantılarda da yapılmıştı. Kitle toplantılarının tamamlanmasıyla, Parti Meclisi’nin toplanarak partinin Cumhurbaşkanlığı’na yönelik tavrını belirlemesi bekleniyor.