Bağımsızlık Yolu'ndan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’ya destek

Bağımsızlık Yolu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı’ya destek vereceğini açıkladı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, “Siyasi irade ve federasyon için Akıncı’ya oy ver” ifadeleri kullanıldı.

Bağımsızlık Yolu, Akıncı’nın; sosyal demokrat bir siyasetçi olduğunu ve “Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesinin ve federal çözüm istencinin sembolüne” dönüştüğü ifade etti.

Bağımsızlık Yolu, Akıncı için sokakta aktif çalışmalar yapacağını da belirterek, Akıncı’ya destek kararını özetle şöyle açıkladı:

“Mustafa Akıncı, geçtiğimiz dönemde hem şoven Kıbrıslı Elen liderliğine karşı, hem de Türkiye’deki AKP-MHP koalisyonuna karşı Kıbrıslı Türk halkı adına onurlu bir duruş sergilemeyi başarmış ve kavga etmeden ama boyun da eğmeden onurlu bir duruş sergilenebileceğini göstermiştir.

Akıncı, tüm baskılara rağmen halkın fedarasyon iradesini taviz vermeksizin sürdürmüştür. Kıbrıslı Türk halkının kimliksel meselelerle bölünmesine izin vermemiş, kökeni ne olursa olsun tüm halkımızın haklarını savunmuştur. Halkımızın iradesini zedeleyen Koordinasyon Ofisi gibi infial yaratan meselelerde, kimin tepkisini çekeceğini düşünmeksizin halkının yanında tavır almasını bilmiştir. Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığında 5 senedir geliştirdiği ve taviz vermediği onurlu duruş diğerleriyle olan farkın kanıtıdır.”