Bağımsızlık Yolu'ndan kınama

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs'ın güneyinde gerçekleşen bir tatbikatta sınır ihlali yapılmasını şöven bir kışkırtma olarak niteleyerek, bu meseleyi kendi şöven politikalarını meşrulaştırmak için kullanmaya çalışanları kınadı.

Bağımsızlık yolu, Kıbrıslı Elen halkını ve ilerici örgütlerini de bu şöven politikalara karşı tavrını koymaya çağırdı.

Bağımsızlık Yolu yaptığı yazılı açıklamada, Ortadoğu'daki çatışmalardan dolayı yaşanan gergin günlerde Yunan F 16 uçaklarının sınır ihlali yaparak, Kıbrıs'ın kuzeyinde yer alan Luricina köyü üzerinde alçak uçuş yaptığına işaret etti.

Kısa süre önce Suriye'de yaşanmakta olan savaştan düşen bir füzenin adamızın her iki yakasında da paniğe yol açtığını anımsatan Bağımsızlık Yolu, bir gerilim merkezi haline gelen Kıbrıs’ta yapılan tatbikat ve ihlalin hiç bir mantığa sığmadığına dikkat çekerek, yapılan şöven bir kışkırtma olduğunu vurguladı.