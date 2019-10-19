Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Bağımsızlık Yolu'ndan kınama

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:43
Bağımsızlık Yolu'ndan kınama

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs'ın güneyinde gerçekleşen bir tatbikatta sınır ihlali yapılmasını şöven bir kışkırtma olarak niteleyerek, bu meseleyi kendi şöven politikalarını meşrulaştırmak için kullanmaya çalışanları kınadı.
Bağımsızlık yolu, Kıbrıslı Elen halkını ve ilerici örgütlerini de bu şöven politikalara karşı tavrını koymaya çağırdı.
Bağımsızlık Yolu yaptığı yazılı açıklamada, Ortadoğu'daki çatışmalardan dolayı yaşanan gergin günlerde Yunan F 16 uçaklarının sınır ihlali yaparak, Kıbrıs'ın kuzeyinde yer alan Luricina köyü üzerinde alçak uçuş yaptığına işaret etti.
Kısa süre önce Suriye'de yaşanmakta olan savaştan düşen bir füzenin adamızın her iki yakasında da paniğe yol açtığını anımsatan Bağımsızlık Yolu, bir gerilim merkezi haline gelen Kıbrıs’ta yapılan tatbikat ve ihlalin hiç bir mantığa sığmadığına dikkat çekerek, yapılan şöven bir kışkırtma olduğunu vurguladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkay Arhun yaşamını yitirdi
Türkay Arhun yaşamını yitirdi
Meme kanserinde farkındalık
Meme kanserinde farkındalık
Dilenciyi suçüstü yakaladılar
Dilenciyi suçüstü yakaladılar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim