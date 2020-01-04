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“Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü” eleştirilerde bulundu

04 Ocak 2020 Cumartesi 11:09
“Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü” eleştirilerde bulundu

Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü”, patlamamış mühimat uyarısıyla ilgili açıklama yapıp eleştirilerde bulundu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’nın 18 Kasım – 27 Aralık 2019 tarihleri arasındaki askeri atışlardan sonra tüm aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mühimmatların bulunduğu uyarısı yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar ileri sürüldü:

“Omorfo ve civar köylerinin halkı, ya kendi şehrinde kapısını kilitleyip evinde oturacak, ya da ölme veya yaralanma riskini göze alıp, patlamamış mühimmatların kendi yakınında patlamaması için çaresiz bir biçimde ümit edecek, şansı da biraz yaver gidip denk gelirse, yolda veya ovada rastgeldiği bu mühimmatları yetkiliere ihbar edecek.”

“Güvenlik ihtiyacı” sebebiyle ülkeye İHA’ların ve SİHA’ların getirilmesini kabul ettiği gerekçesiyle hükümetin eleştirildiği açıklamada, Kuzey Kıbrıs’taki Türkiye askerinin yetkilileri de, “Kıbrıslı Türklerin can güvenliğini zerre kadar umursamadıkları” iddiasıyla eleştirildi.

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Bağımsızlık Yolu Omorfo ÖrgütüPatlamamış MühimatEleştiriHaberGündemKıbrıs
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