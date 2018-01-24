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Bağımsızlık Yolu PGM'yi protesto etti

Bağımsızlık Yolu Polis Genel Müdürlüğü’nü protesto etti, siyah çelenk bıraktı ve Genel Müdürü istifaya çağırdı

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:43
Bağımsızlık Yolu PGM'yi protesto etti
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Bağımsızlık Yolu, önceki gün Afrika Gazetesi protesto eyleminde yaşanan olaylarda polisin tutumunu protesto etmek için Polis Genel Müdürlüğü’ne siyah çelenk bıraktı.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Polis Genel Müdürlüğü önünde yaptığı konuşmada, Bağımsızlık Yolu olarak bu tür olayları görmek istemediklerini, Kıbrıs Türkü’nün farklı fikirleri yarıştıran, farklılıkları zenginlik gören, kabul etmediği olguları barışçıl yöntemlerle protesto eden bir halk olduğunu söyledi.

Rahvancıoğlu, “Fikirlerin karşısında şiddet eylemleriyle çıkılmasını doğru bulmuyoruz. Çocuklarımızı büyüteceğimiz bu coğrafyanın böyle olayların yaşandığı bir yer olmasını istemiyoruz” dedi.

Polis emekçilerinin de bahse konu olaylarda sergilenen Polis tutumundan rahatsız olabileceğini belirten Rahvancıoğlu, Polis teşkilatının sivile bağlanması, Anayasa’nın Savunma ve İşbirliği başlıklı geçici10’uncu maddesinin kaldırılması, polislere sendikalaşma hakkı tanınması gerektiğini söyledi.

Polis genel Müdürü’nü istifaya çağıran Rahvancıoğlu, “Polis Genel Müdürü’nün de bu olaylara sessiz kalması ve sergilediği tutum bizim için üzücü olmuştur. Önemli bir makamı tutan bir kişi, halkın vicdanına dokunan bir konuyla ilgili, yetersiz kaldığı veya yeterli girişimi ortaya koymadığı zaman yapması gereken budur” dedi. 

Cuma günü yapılacak olan Barış ve Demokrasi Mitingi’ne katılma çağrısında da bulunan Rahvancıoğlu, eyleme destek vermenin farklı fikirlerin zenginlik görüldüğünü göstermek, fikir tartışmasına şiddetin sokulmadığı, barış, huzur ve mutluluğun hakim olduğu bir coğrafya yaratılması için önemli odluğunu vurguladı.

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