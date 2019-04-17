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Bağımsızlık Yolu: “Polis sivile bağlansın ve sendikalaşsın”

17 Nisan 2019 Çarşamba 12:57
Bağımsızlık Yolu: “Polis sivile bağlansın ve sendikalaşsın”
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Bağımsızlık Yolu, “polisin sivile bağlanmasını ve polislerin sendikalaşmasını” istedi.

Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Ali Şahin yazılı açıklamasında, örgütsüz ve sendikasız çalışanların yaşadığı sorunların her geçen gün bir başka sektörde ve kurumda ortaya çıkmaya devam ettiğini savundu.

Şahin, Milletvekili olmayı “kanunlardan muaf olmak” olarak algıladığını savunduğu YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun görevini yapan polis üzerinden “rant sağlamaya çalıştığını”, bunun polis memurlarının yaşadığı sıkıntıların bir örneği olduğunu iddia etti.

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Zaroğlu’na yönelik eleştiri ve suçlamalarda bulunan Şahin, bu olayın polislerin sendikalaşma ihtiyacını gösterdiğini ifade etti ve “Sendikalaşmak; çalışma koşulları konusunda hakkını aramak her çalışan kesim gibi, türlü şekillerde baskı altına sokulan polislerin de hakkıdır” dedi. 

Şahin, şöyle devam etti:

“Bağımsızlık Yolu olarak polis kurumunun sivile bağlanması ve polislerin sendikalaşma hakkının tanınmasının ülkemiz demokrasisi için elzem bir ihtiyaç olduğunu tekrardan vurguluyoruz.

Gerek polis memurlarının haklarını araması gerekse de polis teşkilatının demokratikleşmesi polislerin sendikalaşmasıyla mümkün olacaktır. Polis Sivile Bağlansın, Polisler Sendikalaşsın.”

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BağımsızlıkYOLUSivilHaberKıbrıs
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