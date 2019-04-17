Bağımsızlık Yolu: “Polis sivile bağlansın ve sendikalaşsın”

Bağımsızlık Yolu, “polisin sivile bağlanmasını ve polislerin sendikalaşmasını” istedi.
Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Ali Şahin yazılı açıklamasında, örgütsüz ve sendikasız çalışanların yaşadığı sorunların her geçen gün bir başka sektörde ve kurumda ortaya çıkmaya devam ettiğini savundu.
Şahin, Milletvekili olmayı “kanunlardan muaf olmak” olarak algıladığını savunduğu YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun görevini yapan polis üzerinden “rant sağlamaya çalıştığını”, bunun polis memurlarının yaşadığı sıkıntıların bir örneği olduğunu iddia etti.
Şahin, şöyle devam etti:
“Bağımsızlık Yolu olarak polis kurumunun sivile bağlanması ve polislerin sendikalaşma hakkının tanınmasının ülkemiz demokrasisi için elzem bir ihtiyaç olduğunu tekrardan vurguluyoruz.
Gerek polis memurlarının haklarını araması gerekse de polis teşkilatının demokratikleşmesi polislerin sendikalaşmasıyla mümkün olacaktır. Polis Sivile Bağlansın, Polisler Sendikalaşsın.”