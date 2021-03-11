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BAĞIMSIZLIK YOLU POLİS TEŞKİLATINI ELEŞTİRDİ

Bağımsızlık Yolu, polisin, “Love Erdoğan” bilbordları üzerine eleştirel sosyal medya paylaşımı yapan 3 Sol Hareket üyesinin tutuklandığını savunarak, Polis Teşkilatını eleştirdi.

11 Mart 2021 Perşembe 16:22
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BAĞIMSIZLIK YOLU POLİS TEŞKİLATINI ELEŞTİRDİ

Bağımsız Yolu tarafından yapılan açıklamada, hiç bir kaydı olmayan “Ak Parti Gençlik Kolları”nın imzasını taşıyan bilbordların peşine düşmek yerine, bir basın kuruluşuna ve Meclise saldırı gerçekleştirmiş saldırganların peşine düşmek yerine, anayasal ifade özgürlüğü hakkını kullanan gençlerin gözaltına alındığı ileri sürülerek, bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, “Bağımsızlık Yolu olarak ifade özgürlüğüne saldırı niteliğindeki hukuksuzluktan dönülerek Sol Hareket üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep eder ve dayanışmamızı belirtiriz” denildi.

TAK

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