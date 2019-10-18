Bağımsızlık Yolu su baskınlarından Girne Belediyesi’ni sorumlu tuttu

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, Girne bölgesinde dün yaşanan su baskınlarından Girne Belediyesi’ni sorumlu tuttu.

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, Girne’de betonlaşma, nüfus artışı, doğal yapılara müdahalenin ve yetersiz altyapının bölge halkına yaşanmaz bir şehir sunduğu kaydedildi.

Dere yataklarındaki betonlaşmanın su baskınlarının en büyük nedeni olduğu kaydedilen açıklamada, “Geçtiğimiz yıllardan ders çıkarmadığı açıkça ortada olan Girne Belediyesi’nin yağmur giderlerinde üstün körü temizlik yapılmasının dışında, bu kanallarda bir genişletme veya ek giderler yapılmadığı dün gerçekleşen kısa süreli yağmurun yaratmış olduğu olumsuzluklar ile gözler önüne serilmiştir” denildi.

Yağmur nedeniyle yaşanacak olumsuz olayların tek sorumlusunun Girne Belediyesi olacağı kaydedilen açıklamada, dere yataklarında hali hazırda devam eden inşaatların durdurulması, deniz ile buluşan dere yataklarındaki müdahalelerin iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.