Bağımsızlık Yolu, TDP-TKP birleşmesini değerlendirdi!

Esengül AYKAÇ

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Mustafa Erk, “TDP ve TKP’nin birleşmesi çok iyi oldu. Tıpkı bir elmanın iki yarısı gibiydiler ve iki partinin birleşmesine Bağımsızlık Yolu olarak çok mutlu olduk. Solun temennisi ve ümitleri artmış oldu. Halkın isteği de bu yöndeydi. İki parti de sosyal demokrat olduğunu söylüyordu ama önce kendi aralarında birleşmesi gerekiyordu. Aynı hareket BKP içinde geçerlidir. Birlerinden koptular. Onlarda birleşsin ve daha sonra onlarda solda birlik sağlanır” dedi.

Erk: "Sol adına önemli bir adım"

TDP ve TKP birleşimini sol adına olumlu bir adım olarak gördüklerini söyleyen Erk, seçim arifesinde iki partinin birleşmesiyle birlikte seçimlerde bir sorun yaşamayacaklarını kaydetti.

Bağımsızlık Yolu’nun başka bir parti ile birleşmeyeceğini belirten Erk, “Biz ayrı bir partiyiz. TDP ve TKP kendi birliklerinin içerisinden kopmuş partilerdir. Biz solda gerek Bu Memleket Bizim Platformu altında gerekse külliyeye karşı yapılan tüm eylemler ve Kıbrıs’ta bir federasyon konusunda ortak adımlarımız var. Biz tüm solun içerisinde olduğu eylem hareketlerinde aktif görev alıyoruz. Ama TDP ve TKP’nin bizimle beraber bir siyasi parti adı altında olması düşünülemez” ifadelerini kullandı.

Rahvancıoğlu:İdeolojik anlamada aynı olmayan partilerin birleşmesi de sorunludur

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, TDP ve TKP’nin birleşmesine hayırlı olsun dileklerini sundu. TDP ve TKP’nin ideolojik parti olarak birbirine benzeyen yapıda olduğuna dikkat çeken Rahvancıoğlu, iki partinin birleşmesini doğru bir adım olarak karşıladı.

Yıllardan beridir Bağımsızlık Yolu’nun kendi ideolojisine benzeyen başka bir parti olmadığı için kurulan bir parti olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, “Bizimle aynı olduğunu düşündüğümüz herhangi bir parti olmuş olsaydı başka bir parti kurmazdık. Bir birine benzer programa sahip olan ancak kendi aralarında yaşanmışlardan dolayı ayrı örgütlenen yapılar var. Bu şekilde ayrı olan partilerin ayrı olmaması yönünde defalarca görüş ortaya koydum” dedi.

Rahvancıoğlu, “TDP ve TKP birleşimine BKP ve YKP’nin de dahil olmasını düşünüyorum. Bu durum Bağımsızlık Yolu için geçerli bir durum değildir. Bizce partiler ideolojik birlikteliktirler. İdeolojik anlamada aynı olmayan partilerin birleşmesi de sorunludur. İdeolojik anlamda aynı olanların ayrı olması da sorunludur. Yani benzer olanlar birleşmeli ama farklı olanların birleşmesiyle ilgili bir basınç olmamalıdır. Ayrı olanlar ile birlikte güç birliği yapılabilir ancak birleşme doğru değildir” ifadelerini kullandı.