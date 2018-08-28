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Bağımsızlık Yolu ve Baraka, 1 Eylül Dünya Barış Gününde toplanma çağrısı yaptı

Bağımsızlık Yolu ve Baraka, halka ve örgütlere 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde saat 17.00’da Kuğulu Park’ta toplanma çağrısı yaptı. 

28 Ağustos 2018 Salı 14:09
Bağımsızlık Yolu ve Baraka, 1 Eylül Dünya Barış Gününde toplanma çağrısı yaptı

Bağımsızlık Yolu ve Baraka yayımladığı çağrı metninde, “yıllardan beri olduğu gibi bu yıl da, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sokakta olmak, barış, yeniden birleşme ve halkların kardeşliği mücadelesine devam ettiğimizi göstermek için çağrımızdır” dedi.

“Ekonomik krizin adeta bir savaş gibi halkları yoksulluğa sürüklediği, ekolojik yıkımın sınır tanımayıp tüm adayı etkilediği şu günlerde, 1 Eylül'de sesleri yükseltmenin daha da anlamlı ve kaçınılmaz olduğunu” belirten Bağımsızlık Yolu ve Baraka, “1 Eylül Cumartesi saat 17.00’de Kuğulu Park’ta buluşup, Cumhurbaşkanlığı önüne yürüyoruz... Barışı inşa edecek esas özne Kıbrıs halklarıdır ve bugün barış için ivedilikle atılabilecek adımlar vardır” dedi.

“Emekçi halk ve barış için mücadele eden tüm örgütlerin” davet edildiği etkinlikte, katılım gösterecek örgütlerin Cumhurbaşkanlığı önünde kendi açıklamalarını yapabilecekleri de kaydedildi.

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Bağımsızlık Yolu Ve Baraka1 Eylül Dünya Barış GünüKuğulu ParkçağrıGündemKıbrıs
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