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Bağımsızlık Yolu, Yabancı Çalışanların Şikayetleri Dikkate Alınmıyor

21 Nisan 2019 Pazar 16:39
Bağımsızlık Yolu, Yabancı Çalışanların Şikayetleri Dikkate Alınmıyor
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Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Cemre İpçiler, yabancı çalışanların şikayetlerinin Polis tarafından hem KKTC hem de Güney Kıbrıs’ta dikkate alınmadığını, kendilerine yasal çalışma haklarının tanınmadığını, bunun nedeninin de kapitalizm olduğunu savundu.

İpçiler, Güney Kıbrıs’ta bir Filipinli kadının öldürülmesinden 11 ay sonra cesedinin bulunması haberleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Ercan civarında da öldürülmesinden 15 ay sonra bir yabancı kadının cesedinin bulunduğunu, bahse konu şahsın 15 ay kayıp olmasına rağmen aranmadığını; Güney Kıbrıs’ta da öldürülmesinden 11 ay sonra turistler tarafından bulunması olayında da kaybolan yabancı kadın için etkin soruşturma yapılmadığını belirtti.

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Cemre İpçiler, “Kıbrıs’ın güneyinde 33 kayıp kadından yalnızca 3’ü Kıbrıslı. KISA ve Filipinli Örgütler Federasyonu polisin yabancıların şikayetlerini ciddiye almadığı ve etkin soruşturma yürütmediğinden şikayetçi” dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinde de durumun ayni olduğunu savunan İpçiler, “Bu iğrençliğin kaynağı emek sömürüsü. Irk,/uyruk üzerinden yaratılan kavramlarla bazı insanları daha çok ezebilmeyi meşrulaştırarak ucuz emek gücü yaratan kapitalizm” dedi.

Klasik sömürgecilik döneminde yaratılan “siyahlar daha az insandır” kavramına benzer olarak bugün “sıcakta, inşaatlarda kaç saat çalışıp ne koşullarda yaşadığını bilmek zorunda hissetmediğimiz yabancılar bulunduğunu” kaydeden İpçiler, “Bir iş günü yasal olarak 8 saatken, 7/24 yatılı yardımcı Asyalı kadınlar var, hiçbir zaman paydos etmeyen, hem çocuklara bakıp hem temizlik yapan. İş Yasası’nın İngilizcesi bile yok. Çalışma Dairesi’nde imzalatılan matbu iş akitlerinin İngilizcesi bile yok (bırakın üçüncü dilleri). Yabancılara haklarını anlatan bir broşür bile yayınlanmamış...” dedi.

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Bağımsızlık Yolu
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