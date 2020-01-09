Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...

Bağımsızlık Yolu’ndan eleştiri

09 Ocak 2020 Perşembe 20:20
Bağımsızlık Yolu’ndan eleştiri

Bağımsızlık Yolu,  ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden insani operasyon talebinde bulunması ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ise gerektiğinde ABD diplomatik personeli ve ABD vatandaşlarının tahliyesiyle ilgilenecek hızlı bir askeri müdahale ekibini Kıbrıs’ta konuşlandırma talebini kabul etmesini eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Nehir Özkızan yazılı açıklamasında, “Adanın savaş üssü haline getirilip iki uçtan kim kazanırsa kazansın göbekte birbirine kenetli olan biz halkın ölümle burun buruna gelip acı çekmesine karşıyız. Savaş, her yerde acıyı, işgali ve ölümleri beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gübre analiz sonuçları tamam
Gübre analiz sonuçları tamam
Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları’na protesto
Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları’na protesto
İskele-Boğaz Yolu Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya!
İskele-Boğaz Yolu Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim