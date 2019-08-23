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Bağımsızlık Yolu’ndan Simitli Asgari Ücret Protestosu

ÖZKIZAN: “ASGARİ ÜCRETİN KAMUDAKİ EN DÜŞÜK MAAŞLA AYNI HALE GETİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

23 Ağustos 2019 Cuma 16:40
Bağımsızlık Yolu’ndan Simitli Asgari Ücret Protestosu

Bağımsızlık Yolu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu ve belirlediği asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne siyah çelenk boyutunda “simit” bırakarak protesto etti.

Bağımsızlık Yolu üyeleri, “Bu ücrete ancak simitle beslenilir” açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde Bağımsızlık Yolu adına kurucu üye Celal Özkızan konuşma yaptı.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Özkızan, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda asgari ücretliyi temsil eden kesim olmadığını savundu. Özkızan, komisyonun asgari ücretliye reva gördüğü artışın brüt 250, net 218 TL olduğunu kaydederek, “Topu topu 218 TL” ifadelerini kullandı.

Celal Özkızan, “Asgari Ücret Komisyonu lağvedilip, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşla aynı hale getirilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Özkızan, emekçilerin insanca yaşayabilmesi için devletin haklarda iyileştirme yapması gerektiğini belirterek, “Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi temel haklar devlet tarafından nitelikli şekilde karşılanırsa asgari ücretin yarattığı yıkım bir nebze olsun giderilebilir” dedi.

Bu taleplerin hükümetler tarafından desteklemeyeceğini aşikar olduğunu savunan Özkızan, çalışanların gücünü artıracak olanın yine çalışanlar olduğunu söyledi.

Asgari ücret, 1 Ağustos itibarıyla aylık brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak belirlenmiş; dün ise Türk-Sen’in yaptığı itiraz reddedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık YoluAsgari ücret
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