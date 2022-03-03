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Bağlıköy Şehitleri 13 Mart’ta Anılacak

Bağlıköy Şehitleri 13 Mart Pazar günü anılacak. 

03 Mart 2022 Perşembe 12:42
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Bağlıköy Şehitleri 13 Mart’ta Anılacak
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Bağlıköy Şehitliği’nde saat 10.00’da yer alacak törende, anıta çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. 
Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, dua edilecek. 
LEFKE’DE 18 MART ŞEHİTLERİ ANILACAK
Öte yandan Lefke’de 18 Mart Şehitlerini Anma Töreni düzenlenecek. 
Lefke Kemal Özalper Şehitliğinde yer alacak tören, saat 09.00’da anıta çelenk sunulmasıyla başlayacak. Törende, şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışı yapılacak, bayraklar istiklal marşı eşliğinde göndere çekilecek, şehitlik özel defteri imzalanacak, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler ve dua okunacak. 
GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ 
19 Mart Gaziveren ve Çamlıköy Şehitleri de 58. yılı anma töreni ile anılacak. 
İlk tören 19 Mart Cumartesi Gaziveren Şehitler Anıtı önünde yer alacak. Anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak. 
İkinci tören ise Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önünde saat 10.00’da yer alacak. Törende, çelenkler büste sunulacak, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, konuşmalar yapılacak, şiir ve dua okunacak. 

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