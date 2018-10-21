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Bağlıköy’de bugün geleneksel “Palüze Günü” var

21 Ekim 2018 Pazar 10:16
Bağlıköy’de bugün geleneksel “Palüze Günü” var

Bağlıköy’de bugün geleneksel “Palüze Günü” var.

Bağlıköy’de kültürel değerleri yaşatmak amacıyla düzenlenen Palüze Günü etkinliği saat 10.00’da konuşmalar ve keman dinletisiyle başlayacak.

Gün boyunca Lefke Belediyesi, GASAD-Sec-Der, GÖÇDER halk dansları ekiplerinin sunacağı folklor gösterileri, Müzik Yolcuları, Grup Baria, ODTÜ Halk Bilimi Topluluğu Halk Müziği Ekibi ve Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası’nın verecekleri konserler yer alacak.

5. Bağlıköy Geleneksel Palüze Günü’nde üzüm ve üzüm ürünlerinden oluşan bir de yemek yarışması düzenlenecek, palüze kazanları kaynatılacak. 

Ziyaretçiler, yerel tatları, el işleri köy sokaklarında kurulacak stantlarda ve köy evlerinde bulabilecekler.

Unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden canlandırılacağı Bağlıköy Palüze Günü’nde Serap Kanay ve Handan Çelik yönetiminde ip atlama, lastik oyunu, bir ayak, yağ satarım bal satarım, beş taş, andrez gibi oyunlar da oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
HaberBağlıköyPalüze
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