Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Şubat’ta tamamlan 2020-2021 Bahar Dönemi yükseköğrenim burs başvurusunu herhangi bir nedenle yapamayan öğrencilere geç başvuru adı altına ikinci bir şans veriliyor.
Yarın ve Salı günü yapılabilecek başvurularla ilgili tüm işlemler https://yobis.mebnet.net internet adresinden gerçekleştirilecek.
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI YARIN VE SALI GÜNÜ YAPILABİLECEK
Bahar Dönemi yükseköğrenim burs başvuruları yarın ve Salı günü de yapılabilecek.
14 Mart 2021 Pazar 11:01
443 Okunma
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Şubat’ta tamamlan 2020-2021 Bahar Dönemi yükseköğrenim burs başvurusunu herhangi bir nedenle yapamayan öğrencilere geç başvuru adı altına ikinci bir şans veriliyor.