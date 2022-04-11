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Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı

 Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olarak 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler,  ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 16:36
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Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olarak 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler,  ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Bahçeciler’in avukatları Süleyman Dolmacı ve Betül Ciyaslıoğlu, Bahçeciler’in suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen dava duruşma tarihini belirlemek üzere 20 Mayıs’a ertelendi.

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