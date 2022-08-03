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Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar S.S, B.C ve M.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:30
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Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler
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(Kamalı Haber)

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar S.S, B.C ve M.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Salih Keskinel, olguları aktardı.

Polis, polis çavuşu S.S'nin Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuna, avukat B.C ve zanlı M.S'nin ise Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 3 Şubat 2022 tarihinde Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu S.S'nin Görevini Kötüye Kullanarak, Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı bir bilgisayar programdan, H.K, Ç.M ve M.Ş'nin hakkında geçmişte düşülen kayıtların neler olduğunu tespit ederken, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enver Bahçeciler’in davasında kullanmak amacıyla Güzelyurt’ta sakin M.S'nin, B.C'ye verdiğini anlattı.

Polis, 2 Ağustos 2022 tarihinde zanlı avukatın ofisinde yapılan aramada, H.K, Ç.M ve M.Ş'nin Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı bir bilgisayar programdan alındığına inanılan ve programdaki sırasıyla birebir örtüşen kayıtların başlıklarının, el yazısıyla yazıldığı kâğıdın emare alındığını belirtti.

Polis, aynı gün tüm zanlıların tutuklandığını ve B.C'nin bilgileri nereden aldığını hatırlamadığını söylediğini anlattı.

Polis, zanlı M.S'nin konu bilgileri yeğeni olan S.S’den aldığını söylediğini belirtti.

Polis, aranan bir şahıs olduğunu ve aranan emarelere müdahale edebileceklerini söyleyerek, aleyhlerinde 2 gün tutukluluk talep etti.

Zanlıların avukatları itiraz etmedi.

verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 03.08.2022 14:43
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