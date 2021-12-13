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Bahçeciler yargı huzuruna çıkacak

Eş Zamanlı Kundaklama Davaları Gündemde...

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:53
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Bahçeciler yargı huzuruna çıkacak
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KKTC’de bir çok suçlamadan aranan hakkında tutuklama kararı bulunan Enver Bahçeciler bu sabah Ercan havaalanından KKTC’ye giriş yaptı.

Bahçeciler giriş yaptığı anda Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tutuklandı. 

Yaklaşık 8 yıldır Türkiye’de hayatını sürdüren Bahçeciler’in adı Akmandor cinayeti, 2016 yılında Lefkoşa’da eş zamanlı üç kundaklama olayı ile anılıyordu.

Kundaklama olayı ile ilgili Ömer Arhun mahkemeye tanık olarak çıkarak Enver Bahçecileri azmettirmekle suçlamış fakat Bahçeciler tutuklanmamıştı. 

Lefkoşa’da 19 Şubat 2016’da  King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza isimli üç işyerinde eş zamanlı kundaklama yapılması olayı ile ilgili azmettirici olarak suçlanan Bahçeciler yargının huzuruna çıkarılacak. 

Elde edilen bilgiye göre, Bahçeciler kovid 19’la mücadelede kullanılan aşılardan herhangi birini yaptırmadığı için mahkeme huzuruna çıkarılmadan gıyabında tutukluluk emri alınacak.

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