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Bahçecilere 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen Enver Bahçeciler’in karantinada olması nedeniyle gıyabında 3 gün tutukluluk emri alındı.

14 Aralık 2021 Salı 12:58
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Bahçecilere 3 gün tutukluluk
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen Enver Bahçeciler’in karantinada olması nedeniyle gıyabında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, olguları aktardı. Polis, zanlı Zanlı Enver Bahçeciler’in; 19.02.2016 tarihinde saat 00:35 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Din Sitesi Karşısında Halil Kahraman'ın sahibi ve işletmecisi olduğu King Oto isimli iş yerine azmettirmesi ile giden Mahmut Selkar ve Mustafa Kaya’nın konu iş yerine ait çinkodan mamul antrepo içerisinde park halinde bulunan toplam değerleri 507,000 stg olan 9 adet değeri yüksek araçlar üzerine yanıcı maddeyi döküp ateşe vermek sureti ile kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattıklarını anlattı. Polis, aynı tarihte saat 00.50 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lefkoşa'da sakin Ömer Arhun'un sahibi ve işletmecisi olduğu Özmerhan Finans isimli iş yerine yine azmettirmesi ile giden Evren Baysal ve suçun işlenmesinde imkan sağlayan ve yardımcı olan Adem Bağlars, konu işyerine ait doğuya bakan camdan mamul ana giriş kapısına sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak vurup kırdıktan sonra bina içerisine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle yakarak 10,000 TL maddi zarar yaparak kasten yangın çıkardıklarını belirtti. Polis, yine aynı tarihte saat 00:35 raddelerinde Lefkoşa'da Gönyeli Çemberi yanında Ömer Arhun'un sahibi ve işletmecisi olduğu Opel Plaza isimli iş yerine Enver Bahçeciler'in azmettirmesi ile giden Eren Baysal ve Ozan Ögeyik ile suçun işlenmesinde imkan sağlayan ve yardımcı olan Adem Bağlars’ın konu iş yerinin kuzeye bakan kısmında satışa arz edilmek üzere antrepo içerisinde park halinde bulunan toplam değerleri 217,000 stg olan 15 adet araçlar üzerine yanıcı maddeyi döküp ateşe vermek sureti ile kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattıklarını anlattı. Polis, zanlının olay tarihinden önce olan 16.2.2016 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC haricine çıkış yapıp, 13.12.2021 tarihinde ise Ercan Havalimanı’ndan gelerek polise teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlının KKTC'ye girerken Covid-19 aşısı olmaması sebebiyle PCR testi ile girişi sağlandığını ve yasal olarak 5 gün karantina altında olması gerektiğinden aleyhindeki derdest emri gereği Alayköy Karakol hücrelerine yerleştirildiğini anlattı. Polis, zanlının KKTC'ye yeni gelmesi ve bu karantina sürecinin de tamamlanabilmesi nedeniyle poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 14.12.2021 14:26
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