Bahçeli sahilinde erkek cesedi bulundu

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında, Bahçeli'de, Maldives Homes Sitesinin sahilinden yaklaşık 300 metre deniz içerisinde bir erkek cesedi tespit edildi.
Söz konusu şahsın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.
Yürütülen ileri soruşturmada; bahse konu şahsın, 7 Ağustos tarihinde Türkiye'nin Taşucu Limanı'ndan KKTC'ye gelmek için ayrılan 71 yaşındaki Mehmet Cengizhan Öztürk'ün olduğu değerlendiriliyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.