"Bahriyeli" operasyonunda teminat

Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa’da, geçtiğimiz Cuma sabahı, Narkotik Şube ekiplerinin, Bahriyeli sokakta gerçekleştirdiği operasyon sonucu aracında 2 gram uyuşturucu madde bulunduğu ileri sürülen Sami Yılmaz, kefaletle serbest kalırken, aynı sokak üzerinde uyuşturucu madde tasarrufu suçu iddiası ile tutuklanan Veysel Can Gülege’nin suçsuz olduğu anlaşıldı. Gülege mahkeme huzuruna çıkarılmadan serbest bırakıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Derman, 1 Aralık 2017 tarihinde, Bahriyeli sokakta şüpheli görülen zanlının aracında yapılan arama sonucu, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Derman, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

5 bin TL ödedi

Zanlı avukatı Mustafa Kocatürk’ün de itirazı olmaması üzerine, Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ısğat-ı vücutta bulunması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.