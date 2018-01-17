Baimpourntidis davasını tutuklu bekleyecek

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve hafta sonu Arasta’da tasarrufunda 65 gram Hintkeneviri ile yakalanan Georgios Baimpourntidis aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Gürkut: Satmak için getirdiğini beyan etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Ali Gürkut, mahkemedeki ifadesinde, zanlının 12 Ocak tarihinde, saat 23.55 raddelerinde Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Gürkut, şüpheli görülen zanlının üzerinde polis ekibi tarafından yapılan kontrolde, sırt çantası içerisinde yaklaşık 65 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunduğunu ifade etti.

Polis çavuşu Ali Gürkut, zanlının polise gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde söz konusu maddeyi Güney Kıbrıs’ta, adını bilmediği Nijeryalı bir şahıstan 470 Euro karşılığında aldığını ve müşteri bulması halinde satmak için Kuzey’e geçirdiğini beyan ettiğini belirtti.

Suçunu kabul etti

Polis çavuşu Ali Gürkut, zanlı Georgios Baimpourntidis’in gönüllü ifade vererek işlediği suçu kabul ettiğini belirterek, zanlının serbest kalması durumunda yargılanmadan kaçma ihtimali olduğuna vurgu yaparak davası sonuçlanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.